السكة الحديد تتيح حجز تذاكر 4 قطارات VIP من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني

أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حجز التذاكر لـ4 قطارات VIP من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني في جميع المحافظات وعددها 820 ألف ماكينة، وذلك في إطار ميكنة جميع الخدمات بمنظومة السكك الحديدية، وتسهيل عمليات الحجز لجمهور الركاب، بدلا من الانتظار أمام شبابيك التذاكر.

وفق تقرير للسكة الحديد، فإنّ القطارات المتاح الحجز عليها من نوعية «VIP»، عددها 4 قطارات للوجه البحري «القاهرة - الإسكندرية»، كما يلي.

- قطار رقم 905

- قطار رقم 917

- قطار رقم 906

- قطار رقم 916

طرق حجز تذاكر القطارات

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، طرق حجز تذاكر القطارات، كما يلي.

- الضغط على خانة حجز تذاكر القطارات.

- كتابة الرقم القومي.

- إعادة كتابة الرقم القومي.

- كتابة محطة المغادرة.

- يتم إدخال محطة الوصول.

- تاريخ السفر.

- درجة السفر.

- عدد المقاعد.

- الضغط على زر تأكيد.

تشتمل الفاتورة على ما يلي

- رقم الفاتورة

- اسم مقدم الخدمة وهو سكك حديد مصر

- إجمالي الفاتورة

- تكلفة الخدمة

- رسوم التحصيل

- تاريخ الفاتورة

- حالة الفاتورة

- الرقم المرجعي

- الرقم القومي

- محطة القيام

- محطة الوصول

وفي سياق متصل، أكدت وزارة النقل، استمرار تطوير منظومة السكك الحديدية على مختلف الخطوط سواء الوجه البحري أو القبلي، موضحة أنّ التطوير يتم بالتنسيق مع كبرى الشركات العالمية، ويشتمل على تطوير نُظم الإشارات وإضافة نوعيات جديدة من القطارات آخرها قطار التالجو، فضلا عن تطوير العربات.