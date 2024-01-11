جدول تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات حتى نهاية يناير.. اعرف المواعيد

أعلنت مختلف شركات الكهرباء في المحافظات، تعديل جدول تخفيف الأحمال الكهرباء، بكافة القرى والنجوع والمحافظات، نتيجة لانطلاق الامتحانات في الفترة الحالية التي تستمر حتى نهاية شهر يناير، لذا قامت الشركات بتغير جدول تخفيف الأحمال الكهربائية حتى 24 يناير

تعديل جدول تخفيف الأحمال في شهر الامتحانات

ووفقا لقرار رسمي، أعلنت شركات الكهرباء في المحافظات، تخفيف الأحمال لتكون المواعيد الجديدة من الساعة 2 مساء حتى الساعة 5 مساء أي بعد انتهاء موعد الامتحانات في اليوم إذ تنتهي الامتحانات من الساعة 12 حتى الساعة 2، وفقا لكل جدول.

امتحانات المرحلة الثانوية بالمحافظات

وكانت مديريات التربية والتعليم حددت جدول امتحانات المرحلة الثانوية التي انطلقت اليوم مع تنفيذ قرار تخفيف الأحمال في الدقهلية، وتنطلق الأسبوع المقبل، في مختلف المحافظات بداية من 14 يناير وتستمر حتى 23 يناير.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظات

وجاء جدول امتحانات الشهادة الإعدادية في المحافظات بداية من يوم 17 يناير المقبل، وتستمر حتى 24 يناير وفقا لكل جدول، ويجري قرار تخفيف الأحمال على مدار امتحانات المرحلة الثانوية والشهادة الإعدادية التي تنتهي معظمها يوم 24 يناير.

وذكرت شركات الكهرباء أنه بعد انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية تعود المواعيد القديمة لقطع الكهرباء والتي تأتي على النحو التالي:ز

- من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء

- من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء

- من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء