أعلنت شركات توزيع الكهرباء التسعة التابعين للشركة القابضة للكهرباء، على صفحاتها الرسمية، موعد بداية ونهاية تخفيف الأحمال يوميا على مستوى الجمهورية، بعد تجديد جداول تخفيف الاحمال وقطع التيار على جميع شركات التوزيع بمعدل ساعتين، وفقا للاستجابة لطلبات أولياء الأمور بسبب عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي «2023 - 2024».

موعد بداية ونهاية تخفيف الأحمال يوميا بالمحافظات

وأكدت شركات توزيع الكهرباء، التزامها بموعد بداية ونهاية تخفيف الأحمال يوميا بالمحافظات، المحدد من قبل مجلس الوزراء لكل منطقة والذي يبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء على مستوى محافظات الجمهورية.

أماكن مستثناه من تخفيف الأحمال

في السياق، أكدت شركات توزيع الكهرباء، استثناء بعض المنشآت الحيوية من قرار تخفيف الأحمال، ومن بين هذه الأماكن التالي:

- أقسام ومراكز الشرطة.

- المستشفيات.

- البنوك.

- المؤسسات الحيوية.

- المدارس.

وتستقبل وزارة الكهرباء شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء على مركز خدمة عملاء وزارة الكهرباء على رقم الخط الساخن 121، من الموبايل أو الخط الأرضي.