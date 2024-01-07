رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد بداية ونهاية تخفيف الأحمال يوميا على مستوى الجمهورية

كتب:

سلامة عامر
03:29 م | الأحد 07 يناير 2024
شبكة الكهرباء ارشيفية

شبكة الكهرباء ارشيفية

أعلنت شركات توزيع الكهرباء التسعة التابعين للشركة القابضة للكهرباء، على صفحاتها الرسمية، موعد بداية ونهاية تخفيف الأحمال يوميا على مستوى الجمهورية، بعد تجديد جداول تخفيف الاحمال وقطع التيار على جميع شركات التوزيع بمعدل ساعتين، وفقا للاستجابة لطلبات أولياء الأمور بسبب عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي «2023 - 2024».

موعد بداية ونهاية تخفيف الأحمال يوميا بالمحافظات

وأكدت شركات توزيع الكهرباء، التزامها بموعد بداية ونهاية تخفيف الأحمال يوميا بالمحافظات، المحدد من قبل مجلس الوزراء لكل منطقة والذي يبدأ من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة مساء على مستوى محافظات الجمهورية.

أماكن مستثناه من تخفيف الأحمال

في السياق، أكدت شركات توزيع الكهرباء، استثناء بعض المنشآت الحيوية من قرار تخفيف الأحمال، ومن بين هذه الأماكن  التالي:

- أقسام ومراكز الشرطة.

- المستشفيات.

- البنوك.

- المؤسسات الحيوية.

- المدارس.

وتستقبل وزارة الكهرباء شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء على مركز خدمة عملاء وزارة الكهرباء على رقم الخط الساخن 121، من الموبايل أو الخط الأرضي.

اقرأ المزيد:

3 خطوات لتركيب سخانات الطاقة الشمسية.. «مرفق الكهرباء» يوضحها

اختصاصات جهاز مرفق تنظيم الكهرباء.. منها إلغاء الترخيص حال المخالفات

مرفق الكهرباء يوضح 5 خطوات لتقديم شكوى حال تأخير تركيب العداد

قطع التيار الكهربائي عن مناطق بحي الجناين في السويس للصيانة

قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق بطور سيناء غدا.. الأماكن والمواعيد

قطع التيار الكهربائي عن 4 مناطق بالمنيا بسبب أعمال الصيانة

«الكهرباء» تعتذر لمواطنة عن قطع التيار بشكل مفاجئ

خريطة قطع التيار الكهربائي في سوهاج اليوم.. اعرف الأماكن والمواعيد

قطع التيار الكهربائي بسبب عطل مفاجئ في مركز طوخ.. والشركة تعتذر

وزير التعليم: اتخذنا عدّة إجراءات لتحقيق عام دراسي آمن

وزير التعليم: نسعى لانضباط المدارس وتحقيق عام دراسي منتظم

عام دراسي جديد تحت القصف في أوكرانيا.. فصول داخل الملاجئ ومحطات المترو
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.