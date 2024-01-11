نقابة الأسنان تسلم بطاقات العضوية للدفعة الجديدة الجمعة المقبلة

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، موعد تسليم بطاقات العضوية لدفعة عام 2022 المتقدمين للنقابة العامة لأطباء الأسنان، موضحة أنَّ المتقدمين بأوراقهم كاملة وصدر لهم ترخيص مزاولة المهنة للنقابة العامة حتى تاريخ 30 نوفمبر 2023 سيتمّ تسليم بطاقات العضوية لهم يوم الجمعة المقبل بدار الحكمة - جاردن سيتيمن الساعة 12.30 ظهراً.

استلام بطاقات عضوية نقابة الأسنان

وأكّدت النقابة، في بيان لها عبر الصفحة الرسمية لها، أنَّه لن يتمّ استلام بطاقة العضوية إلا بكعب استمارة التقديم والبطاقة الشخصية للطبيب بشخصه فقط.

أما بالنسبة المتقدمين بأوراقهم للنقابات الفرعية لأطباء الأسنان، أوضحت النقابة أنَّه عليهم متابعة النقابة الفرعية التابعين لها لاستلام بطاقات العضوية، لافتًا إلى أنَّه لن يتمّ تسليم بطاقة العضوية إلا للمسجلين بـ«جوجل فورم» الملحق بالإعلان.

إجراءات القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان

وكانت نقابة أطباء الأسنان، أعلنت في نوفمبر الماضي، أنَّ إجراءات القيد بالنقابة العامة لأطباء الأسنان دفعة 20221 من 15 نوفمبر 2023 وستنتهى يوم الخميس الموافق 14 مارس 20242 - يتم التقدم بأوراق القيد في النقابة العامة في عنوان (6 شارع الحديقة - جاردن سيتي - خلف دار الحكمة) أو النقابة الفرعية التابعة لمحل سكن الطبيب داخل محافظته.