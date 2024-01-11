ممثل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: مثلنا فلسطين وعرضنا القضية بالأدلة

قال ممثل الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، لقد نددنا لما فعلته حماس بالسابع من أكتوبر وصحرنا بذلك لإسرائيل، فنحن لا نريد أن نتدخل بعمل المحكمة وأنهم سيتخذون القرار بالوقت المناسب، وقد تم عرض القضية بالأدلة تمثيلًا للشعب الفلسطيني الذي يتكون من شباب وأطفال وشيوخ يقتلون بغزة .

وأضاف ممثل الفريق القانوني، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للفريق القانوني لجنوب أفريقيا من أمام محكمة العدل الدولية: «نحن لا نقوم بهذه القضية نيابة عن حماس فلا يوجد أدلة بذل، نحن ليس لدينا مصلحة مع حماس نحن نمثل فقط الحكومة الافريقية والتي تتحدث عن معاناة الفلسطينيون، وذلك لا يعني أننا ضد اليهود بل ضد أعمالهم فلدينا العديد من اليهود يعيشون معنا بسلام».

وتابع بأنّ المحكمة سمحت بعرض قضيتنا فنحن عرضنا قضية مقنعه بناء على حقائق وقوانين، والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل ليست جيدة وسننتظر نتيجة هذه القضية ونأمل بالحصول على العدالة للشعب الفلسطيني والتعايش بسلام مع الفلسطينيين والإسرائيليين».