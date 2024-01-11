بطاطين وألحفة وملابس وإطعام.. احتفالية كبرى لدعم 50 أسرة بالفيوم

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع جمعية الأورمان، عضو التحالف الأهلي للعمل التنموي، احتفالية كبرى لدعم 50 أسرة من الأولى بالرعاية في قرية دفنو بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، إذ جرى توزيع عدد من البطاطين، والألحفة، وملابس شتوية، فضلًا عن سلة إطعام الدفا لكل أسرة، بالتزامن مع انطلاق حملة «ستر ودفا وإطعام» التي تنظمها جمعية الأورمان في مختلف المراكز.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، أنّه جرى توزيع 250 بطانية ولحاف بواقع 3 بطاطين ولحافين لكل أسرة، فضلًا عن توزيع 500 قطعة ملابس شتوية، و50 سلة إطعام الدفا بواقع سلة كبيرة لكل أسرة.

انطلاق حملة «ستر ودفا وإطعام»

وأشارت الجمعية إلى أنّ الاحتفال جاء بالتزامن مع حملة «ستر ودفا وإطعام» التي أطلقتها في مختلف قرى ومراكز محافظة الفيوم، وتتضمن توزيع بطاطين وألحفة وسلال طعام لمواجهة برد الشتاء.

تحقيق التكافل الاجتماعي في الشتاء

وقال رمضان أبو حامد، مدير إدارة الشؤون الاجتماعية بمركز إطسا في بيان صحفي، إنّ انطلاق مبادرة «ستر ودفا وإطعام» والذي تضمن دعم 50 أسرة في المرحلة الأولى، تحت رعاية جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ولفت إلى أنّ الحملة تأتي ضمن الدور الانساني الذي تقدمه مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التكافل الاجتماعي خلال الشتاء، عبر حماية الأسر الأولى بالرعاية وغيرالقادرة من البرد القارص والصقيع، فضلًا عن تخفيف الأعباء عنهم، وتحسين مستوى معيشتهم.

نشاط خيري موسمي

من ناحيته، كشف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إنّ توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين هو أحد الأنشطة الخيرية الموسمية التي أطلقتها الجمعية منذ سنوات، وتحرص على تنفيذه بالتزامن مع انطلاق فصل الشتاء سنويًا، ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع مئات الآلاف من البطاطين والألحفة على الأسر غير القادرة.

3 حملات موسمية خيرية

وبيّنّ أن جمعية الأورمان تطلق سنويًا 3 حملات خيرية موسمية، تتضمن توزيع ألحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين مع حلول فصل الشتاء من كل عام، فضلًا عن توزيع كراتين المواد الغذائية بالتزامن مع قدوم شهر رمضان، وتوزيع لحوم الأضاحي المحلية والمستوردة خلال عيد الأضحي المبارك من كل عام.