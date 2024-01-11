الفرصة الأخيرة.. المالية تكشف آخر تفاصيل مبادرة سيارات المصريين بالخارج

كشفت وزارة المالية عن تضاعف أعداد المواطنين المسجلين في مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» ثلاث مرات، مقارنةً بنفس الفترة من المرحلة الأولي، كما أشارت إلى أنه من المنتظر أن تنتهي هذه المبادرة خلال الشهر الحالي، وتحديداً يوم 30 يناير 2024.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أهم المعلومات التي كشفتها وزارة المالية عن مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.

أهم المعلومات عن استيراد سيارات المصريين بالخارج

- شهدت الفترة الماضية إقبالاً متزايداً على مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، التي تنتهي في 30 يناير الحالي.

- تضاعف عدد المسجلين خلال أول شهرين من المرحلة الثانية، بأكثر من 3 مرات، مقارنةً بالمسجلين في نفس الفترة بالمرحلة الأولى.

- يمكن للمالك الأول استيراد السيارة بدون تقيد بسنة الصنع، ولكن الشخص الآخر لا يتجاوز الـ3 سنوات.

- الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية» الممتدة لـ5 سنوات.

- يمكن للمصريين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت، خلال 5 سنوات.

- سداد ودائع المصريين بالخارج في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت الاستحقاق.

- توفير لجنة دائمة بالمنافذ، ومضاعفة الموظفين المختصين للعمل على مدار الساعة لسرعة إجراءات الإفراج الجمركي.

طلبات التسجيل بالمبادرة

- تلقي طلبات التسجيل بالمبادرة عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بها.

- يتم الرد على جميع استفسارات المصريين بالخارج الراغبين في هذه المبادرة عن طريق الخط الساخن الدولي.

- تسري التيسرات على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر.