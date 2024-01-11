خبير سياحي: الغردقة ضمن قائمة «نيويورك تايمز» لأفضل أماكن السفر في 2024

وضعت نيويورك تايمز العالمية، مدينة الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في 2024 وضمت قائمة الأفضل في العالم 52 مكانًا حول العالم منها المالديف وجزر هاواي وإندونيسيا وماليزيا والكاريبي، بحسب عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر.

الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر

وأشار سامح شكري عضو جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»: نيويورك تايمز العالمية وضعت مدينة الغردقة ضمن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر في عام 2024 لما تملكه من مقومات سياحية.

وأوضح «شكري» أن قائمة أفضل أماكن العالم للسفر ت2024‪ ضم 52 مدينة وموقع عالمي منها المالديف وجزر هاواي وإندونيسيا وماليزيا والكاريبي.

الغردقة تستقبل ملايين السياح

لفت إلى أن الغردقة أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب ومقصد سياحى ووجهة سفر لدى ملايين السياح حول العالم إذ استقبل مطار الغردقة الدولي 3,3 مليون سائح أجنبي خلال العام الماضي من حوالي 42 جنسية أجنبية حول العالم يأتي في مقدمتهم الألمان ثم الروس في المرتبة الثانية ثم الإنجليز والإيطاليين وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج والمجر وسلوفاكيا وإنجلترا.

الغردقة الأفضل في العالم

وأشار بشار أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إلى أن الغردقة تضم مقومات طبيعية وسياحية هائلة ومطار دولي وبنية تحتية وشبكة طرق وفنادق سياحية وإمكانيات مادية بشرية ومعالم سياحية وجزر بحرية جعلتها ضمن الأفضل في العالم.