أيام الصيام في شهر رجب.. علي جمعة يوضح (فيديو)

بمناسبة قرب حلول شهر رجب المبارك، حيث ستعلن دار الإفتاء المصرية نتيجة استطلاع هلال الشهر مساء غد الخميس، يستعرض التقرير التالي موضوع أيام الصيام في شهر رجب، خاصة وأن الكثير من المسلمين يصومون شهر رجب أو بعضه أو أياما منه.

أيام الصيام في شهر رجب

وقد ورد في السنة النبوية أن صيام الاثنين والخميس سُنَّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى الأيام البيض، 13 و14 و15، من كل شهر عربي، وذلك بشكل عام باستثناء شهر رمضان المبارك الذي فرض على المسلمين صيامه كله.

وبخصوص أيام الصيام في شهر رجب فقد تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا «هل صيام أول 3 أيام من شهر رجب سنة؟» خلال حديث ببرنامج «والله أعلم» على فضائية سي بي سي، وقال جمعة «إن الصيام في أي وقت، وليس لأجل أنه من رجب لأن الحافظ بن حجر تتبع كل ما ورد في رجب فوجده ضعيفا جدا وألَّف كتابا لطيفا صغيرا اسمه تبيين العجب في ما ورد في شهر رجب جمع فيه الأحاديث التي تتكلم عن الصيام والصلاة والعمرة وضعفها كلها تقريبا لم يصح منها شيء».

حكم صيام أول 3 أيام من رجب

وتابع الدكتور علي جمعة قائلا: فرجب شهر حرام من الأشهر الحرم وهو فرد لأنه ليس متتاليا مع ذي القعدة وذي الحجة والمحرم، ويقال إن اسمه الأصب لأنه تصب فيه الرحمات ويقال إنه الأصم لأنه يسمع فيه الدعاء، وكل هذا معناه أنه وقت فضيل ويتهيأ فيه الإنسان إلى الخير الذي سيكون في رمضان.

واختتم إجابته على سؤال حول جواز صيام أول 3 أيام من شهر رجب قائلا: فهذه الأشياء تكون لمطلق العبادة فمن يريد الصيام يجوز الإكثار من العبادة ما دامت على هيئة العبادة الشرعية والصيام من هيئة العبادة الشرعية ولا بأس من أن نصوم لكن لا نقول أنها سنة لأنها ليست سنة.