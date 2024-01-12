سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 12-1-2024 في البنوك المصرية المختلفة، استقرارًا، وسجلت العملة السعودية اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع و8.19 جنيه للشراء.

وتوضح «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الريال السعودي، حسب آخر تحديث أوضحته البنوك عبر مواقعها الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للشراء: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للشراء:8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة للشراء: 8.18 جنيه.