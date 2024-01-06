استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024 بالبنوك المصرية، حيث سجلت العملة السعودية اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 للشراء.

وتوضح «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم السبت، حسب ما أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت للشراء: 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت للشراء:8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم السبت للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت للشراء: 8.18 جنيه.