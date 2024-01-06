رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024 بالبنوك

كتب:

محمد سعيد الشماع
07:57 ص | السبت 06 يناير 2024
الريال السعودي - تعبيرية

الريال السعودي - تعبيرية

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 6-1-2024 بالبنوك المصرية، حيث سجلت العملة السعودية اليوم في البنك الأهلي المصري 8.22 جنيه للبيع، و8.19 للشراء.

وتوضح «الوطن» أسعار الريال السعودي اليوم السبت، حسب ما أوضحته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت للشراء: 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سعر الريال السعودي اليوم السبت للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سعر الريال السعودي اليوم السبت للبيع: 8.22 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت للشراء: 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سعر الريال السعودي اليوم السبت للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت للشراء:8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الريال السعودي اليوم السبت للبيع: 8.25 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم السبت للشراء: 8.18 جنيه.

اقرأ المزيد:

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 5-1-2024 في البنوك مقابل الجنيه المصري

استقرار سعر الريال السعودي خلال ختام التعاملات اليوم في البنوك المصرية

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالبنوك مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أول أيام 2024

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2-1-2024 في البنوك
بقلم محمد سعيد الشماع