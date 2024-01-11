عشرة اجتماعات لـ«خطة النواب» الأسبوع المقبل.. تناقش موازنات الوزارات

بداية من يوم الأحد 14 يناير الجاري تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أسبوعا زاخرا بالاجتماعات، حيث أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عشرة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل على النحو التالي:-

وزارة التربية والتعليم

الاجتماع الأول والثاني وموعده يوم الأحد الموافق 14/1/2024، وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني- صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للسنة المالية 2022/2023.

وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الجهات الآتية: صندوق تطوير التعليم– الهيئة العامة للأبنية التعليمية- مدارس التعليم اليابانية للسنة المالية 2022/2023.

وأضاف سالم أن الاجتماع الثالث والرابع والمقرر عقدهما يوم الإثنين الموافق 2024/1/15 سوف يناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث والعلمي جامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023. وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة جامعة المنصورة والمستشفيات الجامعية التابعة لها -جامعة سوهاج والمستشفيات الجامعية التابعة لها للسنة المالية 2022/2023.

أما الاجتماعين الخامس والسادس يوم الثلاثاء الموافق 16/1/2024 وذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة السياحة والآثار – الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2022/2023.

خطة النواب

وأوضح وكيل خطة النواب أن الاجتماعات من السابع حتى العاشر يوم الأربعاء الموافق 17/1/2024 تناقش حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2022/2023.

وكذلك لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - صندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة للسنة المالية 2022/2023.

فضلا عن مناقشة حساب ختامي موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعاتها بمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي – الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022/2023.