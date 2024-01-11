بعد صيانته.. افتتاح المسجد الكبير بقرية القصابي بكفر الشيخ غدا

تفتتح مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مسجدًا بعد صيانته، غدًا الجمعة، بمركز سيدي سالم، ضمن 30 مسجدًا تفتتحهم وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، منها 24 مسجدًا جديدًا، و6 صيانة وتطوير.

افتتاح مسجد في مركز سيدي سالم

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ لـ«الوطن»، أنّه سيتم افتتاح المسجد الكبير بقرية القصابي التابعة سيدي سالم، غداً الجمعة، بعد صيانته، لافتاً إلى أنّه سيُشارك في افتتاح المسجد، عدد من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأشار «بسيوني»، إلى أنّ خطبة الجمعة غداً، ستكون بعنوان «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»، مشددًا على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معًا كحد أقصى.

افتتاح 494 مسجدًا في 6 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه 494 مسجدًا منها 381 مسجداً جديداً أو إحلالاً وتجديداً، و113 مسجداً صيانة وتطويراً، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 12 يناير 2024 عدد 11 ألف و516 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 15 ملياراً و789 مليون جنيه.