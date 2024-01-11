هلت البشاير.. 14.7 ألف طن إجمالي إنتاج القلقاس في المنوفية حتى الآن

صرح المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، عن إجمالي إنتاج محصول القلقاس يقدر بحوالي بـ 14.7 ألف طن حتى الآن في جميع قرى المحافظة، مع احتمالية زيادة الإنتاج زيادة هائلة خلال الفترة المقبلة لوجود الكثير من الأراضي الزراعية الجاري حصادها.

أكثر القرى إنتاجا للقلقاس

وتابع «التركاوي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرية شنوان هي أكثر القرى إنتاجا لمحصول القلقاس على مستوى الجمهورية نظرا للمساحة الكبيرة المزروعة بالقرية، مشيرًا إلى أن المديرية لم تتلق أي شكاوى، وجود أي ضرر في المحصول أو تلفه خلال الفترة الماضية، وأنها تتابع عن كثب حصاد القلقاس في جميع ربوع المحافظة.

دور الإرشاد الزراعي

أوضح الدكتور عصام عاطف مدير إدارة الإرشاد الزراعي، أنهم يحرصون على مساعدة الفلاحين وإرشادهم لزراعة المحاصيل التي تتناسب مع الظروف المناخية وطبيعة الأرض التي تختلف من محافظة إلى أخرى، الأمر الذي يجعل الإنتاج في نهاية المطاف يزداد بطريقة هائلة، عندما يتم اتباع التعليمات اللازمة من قبل المزارعين.