ضبط سجائر وفلاتر مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسكندرية

قال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والإتصال السياسى بتموين الإسكندرية، في تصريح لـ«الوطن»، إن إدارات تموين الإسكندرية الفرعية شنت حملات تموينية على الأسواق والمحلات، للقضاء على ظاهرة رفع بيع السجائر بأزيد من سعرها، في إطار الحرص على سلامة المواطنين من المنتجات مجهولة المصدر ومصادرتها، بالإضافة إلي الحملات علي المخابز للتأكد من جودة الخبز، وإنتاجه بالمواصفات المحددة.

تعليمات مشددة

وأضاف «القلش»، أن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدر تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة الأسواق تنفيذاً لتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية للحفاظ على حقوق المواطنين والتأكد من صلاحية ومصدر المنتجات الغذائية حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، ويجري شن الحملات المكثفة للقضاء علي أي تلاعب بالأسعار.

ضبط سجائر وفلاتر مجهولة

وخرجت حملة تموينية برئاسة فريد شوقي مدير إدارة تموين شرق الإسكندرية، وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية على الأسواق والمخابز البلدية أسفرت عن التالي:.

- تحرير محضر حيازة وبيع سجائر مجهولة المصدر، وتمت مصادرة 612 علبة أنواع مختلفة.

- 1800 فلتر سجائر مجهول المصدر.

- تحرير محضران عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية

- تحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص من الجهات المختصة

وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.