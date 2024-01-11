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135 مليار حصيلة بيع شهادة البنك الأهلي في أسبوع

كتب:

منة العشماوي
07:58 م | الخميس 11 يناير 2024
شهادات البنوك

شهادات البنوك

أعلنت مصادر مصرفية بالبنك الأهلي المصري حصيلة الشهادات الجديدة مدة العام، ذات العائد الـ27% يصرف نهاية المدة و23.5% تصرف شهريا.

وكشفت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أن حصيلة الشهادات الجديدة في البنك الأهلي المصري وصلت إلى 135 مليار جنيه في أسبوع.

ويذكر أن طرح أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر الخميس الماضي، شهادات جديدة تعد الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي بعائد 27% و23.5%، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها، ويتيح البنكان إمكانية الاقتراض وإصدار البطاقات الائتمانية.

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