عائد شهادات البنك الأهلي ومصر يصل إلى 135 ألف جنيه في هذه الحالة.. اعرف التفاصيل

يوفر أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، أعلى عائد شهادات بعائد 27% يصرف آخر المدة و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويمكن لمن يشتري شهادة الـ27% بـ500 ألف جنيه الحصول على أرباح نحو 135 ألف جنيه في نهاية المدة.

وتتميز الشهادات الجديدة بحسب ما تم الإعلان عنه من البنكين الحكوميين، بأنّ العائد ثابت طوال مدة الشهادة أي العام، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب.

تفاصيل الشهادات الجديدة من الأهلي ومصر

وتوفر الشهادة إمكانية للاقتراض بضمانها بحسب التعليمات السارية، وقد يطلب العميل إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة بضمان الشهادة الجديدة، ويبدأ احتساب العائد على الشهادة من يوم العمل التالي من تاريخ الشراء، ويمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي للشراء.

موعد انتهاء شراء الشهادات

ومن المفترض أنّ آخر موعد لشراء الشهادات الجديدة التي تم الإعلان عنها الخميس الماضي في فبراير المقبل، حسب ما ذكر محمد الأتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، في تصريحات سابقة لـ«الوطن».