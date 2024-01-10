بعد طرح الـ27%.. أعلى 5 شهادات في البنوك الحكومية 2024

تمثل شهادات الادخار البنكية وعاء ادخاريا مميزا بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في استثمار مدخراتهم، وتستحوذ الشهادات البنكية على اهتمام كثير من الأفراد، لتحقيق أرباح سريعة ومضمونة، إذ تعد شهادات الادخار أكثر الأوعية الادخارية التي تحقّق أرباحًا مضمونة.

أعلى شهادات في البنوك الحكومية 2024

وترصد «الوطن»، من خلال السطور التالية أعلى 5 شهادات في البنوك الحكومية 2024 بعد طرح شهادات 27% من البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

1- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من البنك الأهلي المصري:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- العائد على الشهادة: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%.

- دورية صرف العائد: شهري.

2- شهادة ابن مصر من بنك مصر:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- العائد على الشهادة: السنة الأولى 22%، السنة الثانية 18%، السنة الثالثة 16%.

- دورية صرف العائد: شهري بمعدل ثابت يتناقص سنويًا.

3- الشهادة الثلاثية ذات العائد الثابت من بنك القاهرة:

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 10000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- العائد على الشهادة: ربع سنوي 16.25%، سنوي 17.25%.

- العائد الشهري: 15% بداية من 10 آلاف جنيه، 16% بداية من مليون جنيه، 17% بداية من 5 ملايين جنيه.

5- شهادة البنك الأهلى المصري وبنك مصر الجديدة

وتظل الشهادات الجديدة التي قام البنك الأهلى المصري، وبنك مصر بطرحها مع بداية العام الجديد 2024، بعائد يصل إلى 27%، هي الأعلى في البنوك حتى الآن، وتأتي تفاصيل الشهادات الجديدة كالتالي:

- فئة الشهادة: تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: سنة واحدة.

- العائد على الشهادة: 27% و 23.5%.

- دورية صرف العائد: 27% سنويًا بنهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا.

- احتساب مدة الشهادة من يوم العمل التالي للشراء.