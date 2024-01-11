توزيع 5 آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في الشرقية

قال عبد المجيد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، إنه جرى توزيع سلع غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في 19 مركزا بقيمة 2 مليون جنيها.

توزيع بونات بقيمة 400 جنيه للحصول غلى سلع غذائية:

وأوضح وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى توزيع 5 آلاف شنطة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في المراكز والمدن بالمحافظة خلال الأيام القليلة الماضية، لافتا إلى توزيع بونات على المستحقين وقيمة البون 400 جنيه للحصول على احتياجاتهم من السلع الغذائية.

وأشار إلى توزيع السلع الغذائية على المستحقين من خلال تعاون مشترك بين التضامن الاجتماعي والبنك الزراعي المتبرع بقيمة المواد الغذائية ومديرية التموين بقيادة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.

قائمة من السلع الغذائية لتوزيعها على المستحقين:

وأوضح أن الدولة لها دور هام في دعم المواطنين وكفالتهم اجتماعيا بتوفير الأساسيات اللازمة للحياة مثل توزيع السلع الغذائية المتضمنة قائمة كبيرة تحتاجها الأسرة على مائدة الطعام مثل الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، اللحوم، الدواجن والخضروات والفاكهة.