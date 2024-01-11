باحث في الشؤون الدولية: موقف جنوب إفريقيا شجاع وفريد من نوعه

قال الدكتور إدموند غريب، الباحث في الشؤون الدولية، إنه دون شك هذه المحاكمة، وهذا الموقف الذى تبنته جنوب إفريقيا، هو موقف شجاع وفريد من نوعه، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية لا تزال تدعم إلى حد كبير الموقف الإسرائيلي، وتعارض الذهاب إلى المحكمة، وتنتقذ هذا القرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية.

وأضاف خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تطبيق «زووم»، قائلًا «ولكن في نفس الوقت بدأنا نسمع ونقرأ أن هناك تسريب لتقرير استخبارات وزارة الدفاع الأمريكية الذي حذر من تصعيد الحرب، وقال إنه يبدو بأن رئيس الوزراء يحاول تصعيد وتوسيع الحرب لكي يشترى الوقت لتفادي المحاكمة التي يواجهها داخل إسرائيل، وأن هذا أمر سيكون له تداعيات خطيرة، ليس فقط على إسرائيل».

وأكمل: «لأنه إذا توسعت الحرب، فإن قدرتها على مواجهة الأطراف التي ستدخل وتشارك في هذه الحرب، ستكون سلبية على إسرائيل، لأنه يبدو بعد تجربتها في غزة ومع حزب الله، ستكون لديها قدرة محدودة إلى حد ما على مواجهة التوسع، ولذلك عندما يأتي تحذير من وكالة استخباراتية في وزارة الدفاع».

وتابع: «سمعنا شيئًا مماثلًا جاء من وزير الدفاع قبل عدة أسابيع عندما قال إن إسرائيل بعملياتها العسكرية الحالية قد تحقق انتصار عسكري تكتيكي، ولكنها ستفشل استراتيجيًا، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذة المحاكمة، وقيام وبروز أكثر من 500 منظمة مدنية في الولايات المتحدة تدافع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان بتقديم الدعم، والقول بأنها ستتضامن وتقف مع حكومة جنوب إفريقيا في موقفها».