دعاء في آخر فجر لشهر جمادى الآخرة.. «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك»

اليوم الجمعة آخر أيام الشهر العربي الفضيل جمادى الآخرة، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء، أن اليوم الجمعة 12 يناير هو المتمم لشهر جمادى الآخرة 1445 هجريا، والسبت 13 يناير هو بداية شهر رجب المبارك، وبذلك يكون متبقي حوالي 60 يوما أول أقل على شهر رمضان المبارك.

والدعاء من العبادات المستحبة في كل وقت لاسيما في يوم الجمعة الذي فيه ساعة إجابة، ويستعرض التقرير التالي دعاء على سبيل المثال لا الحصر يمكن ترديده في فجر آخر يوم من شهر جمادى الآخرة، وذلك حتى يودعوا هذا الشهر الفضيل بأفضل العبادات والتقرب إلى الله تعالى بالدعاء، وهذا ما ترصده «الوطن» في السطور التالية.

لجنة الفتوى

وقال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، لـ«الوطن»، إنه لا يوجد صيغة دعاء محدد لآخر فجر في جمادي الآخر، لأن وقت الفجر من الأوقات المباركة في كل الأيام ويستحب فيها الدعاء والتقرب إلى الله بمختلف الوسائل، والثلث الأخير من الليل، ووقت الفجر، وساعة الإجابة من يوم الجمعة، هي أوقات يستحب فيها الدعاء خلال هذا اليوم المبارك.

وهناك بعض الأدعية التي يمكن للمسلم أن يرددها في آخر فجر في جمادي الآخر ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

- اللهم يا رازق السائلين وراحم المساكين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

- اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحويلِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ.

- اللهم إنك أنت الحي الذي لا يموت، وأنا خلق أموت، فاغفر لي وارحمني وأعطني سؤلي في دنياي وآخرتي، واغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

- اللّهم أنت القادر على تيسير عُسّري، ربّ أرحم، من عظم مرضه، وعزّ شقاؤه، وكثُر داؤه، وقلّ دواؤه، وأنت ملجأه ورجاؤه وغوثه.

- اللّهم من اعتزّ بك فلن يُذل، ومن اهتدى بك فلن يضِلّ، ومن استكثر بك فلن يقلّ، ومن استقوى بك فلن يضعف، ومن استغنى بك فلن يفتقر، ومن استنصر بك فلن يُخذ