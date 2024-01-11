سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات

سجَّل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 11-1-2024، بالبنوك المختلفة، في نهاية التعاملات، حالة من الاستقرار، فسجل في بنك مصر 100.39 جنيه للبيع، و100.10 جنيه للشراء بحسب المعلن على منصات البنوك الرسمية.

ترصد «الوطن» سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-1-2024، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، أعلنته مواقع البنوك الرسمية.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-1-2024 نحو: 100.32 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس: 99.40 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس: 100.39 جنيه للبيع.

- سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس: 100.10 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 11-1-2024 في بنك القاهرة 100.73 جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك إسكندرية فسجل للبيع 100.71 وللشراء 97.04 جنيه.