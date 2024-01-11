توضيح عاجل من الكهرباء بشأن مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة بالمحافظات

بدأت اليوم خطة تخفيف الأحمال الجديدة التي أعلنتها شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية، وهو ما كان يشغل الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية مع الإعلان عنها رسميا، ويتساءل البعض عن موقف قطع الكهرباء في المناطق أو القرى التابعين لها بعد تعديل المواعيد ووضع مواعيد جديدة لقطع الكهرباء في المحافظات، تزامنا مع الامتحانات في المراحل التعليمية المختلفة.

مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة في المحافظات بسبب الامتحانات

وكشف المهندس حسن البيلي رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، أن مواعيد تخفيف الأحمال الجديدة تزامنا مع الامتحانات تكون من الساعة الثانية ظهرا وحتى الخامسة مساء، مشيراً إلى أن المناطق التي كانت تشهد قطع الكهرباء من الساعة الحادية عشرة والثانية عشرة، سيتم إلغاء الانقطاع فيها خلال فترة الامتحانات حتى 24 يناير الجاري.

توضيح من «الكهرباء» بشأن مواعيد تخفيف الأحمال

وأضاف رئيس شركة كهرباء جنوب الدلتا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المناطق التي كانت تشهد تخفيف أحمال من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة الثالثة عصرا، سيتم ترحيل موعدهم ساعة واحدة فقط لتكون من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الرابعة، لكي لا تؤثر على الامتحانات.

وكان "البيلي" قد أوضح في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن فترة تخفيف الأحمال الجديدة للكهرباء تزامناً مع الامتحانات انطلقت اليوم في المحافظات وتستمر حتى 24 يناير الجاري، لتكون من الساعة الثانية وحتى الخامسة مساء، وفق توجيهات وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة للكهرباء، استجابة لمطالب وزارة التربية والتعليم.