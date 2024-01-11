مشكلة كبرى أمام جنوب أفريقيا في حالة صدور حُكم ضد الاحتلال الإسرائيلي

يعيش الاحتلال الإسرائيلي حالة من القلق نتيجة دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيه الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، وكشفت جنوب أفريقيا صباح اليوم أثناء الجلسة انتهاكات الاحتلال المستمرة في غزة، لكن ما هو نتيجة مثول إسرائيل أمام محكمة العدل، وهل يمكن لحق النقض التي تتمتع به الولايات المتحدة في مجلس الأمن، أن يُجهض أي قرار ضد دولة الاحتلال؟

الموقع الرسمي للأمم المتحدة، نشر تفاصيل اختصاصات محكمة العدل الدولية، بالتزامن مع دعوى جنوب أفريقيا، حيث أكدت أن أحكام محكمة العدل نهائية، وليست هناك أي إمكانية للاستئناف، وبعد اتخاذ قرار رسمي، يترك الأمر للدول المعنية - وفي هذه الحالة هي إسرائيل - لتطبيق قرارات المحكمة، وأشارت الأمم المتحدة، إلى أن معظم الحالات التي اتخذت فيها محكمة العدل الدولية أحكام، تحترم الدول المعنية ذلك، وتبدأ في تطبيقها.

اللجوء إلى مجلس الأمن هو الحل

لكن إذا فشلت الدولة المعنية، في التزاماتها بشأن قرار وحُكم محكمة العدل الدولية، فإن الحل الوحيد، هو اللجوء إلى مجلس الأمن للتصويت في القرار، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة.

وفي هذه الحالة، يمكن للولايات المتحدة الأمريكية استخدام حق النقض «الفيتو»، التي تتمتع به، ضد أي قرار يصوت عليه مجلس الأمن، بشأن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، نظرًا لأن واشنطن هي حليفة إسرائيل ومصدر قوتها، واستخدمت «الفيتو» مرات عديدة ضد قرارات مجلس الأمن بشأن إسرائيل.

من محكمة العدل إلى مجلس الأمن.. حق «الفيتو» قوة في يد واشنطن

اعتراض واشنطن واستخدام حق الفيتو، حدث عام 1984، حين رفضت نيكاراجوا، وهي دولة بأمريكا الوسطى، دعوى ضد الولايات المتحدة، للمطالبة بتعويضات عن الدعم الأمريكي لمتمردي الكونترا، وهم جماعات متمردة حاربت حكومة نيكاراجوا، وصوتت محكمة العدل الدولية لصالحها، لكن واشنطن رفضت قبول النتيجة، ثم رفعت نيكاراجوا الأمر إلى مجلس الأمن، وحينها استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد القرار ذات الصلة.