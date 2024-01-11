خبير قانوني: محاكمة الاحتلال الإسرائيلي تاريخية وقرارات «العدل الدولية» إلزامية

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إنَّ رفع جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، أمام محكمة العدل الدولية، يُعد مشهداً تاريخياً غير مسبوقاً منذ عام 1948، عندما ولدت دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي يمثل لها مشهد اليوم أمر مهيب يدعوها للخوف، بجانب الولايات المتحدة، التي يصفها قانونيون متخصصون بأنها دولة «متآمرة» مع إسرائيل على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعقاب عليها.

وأضاف «سلامة»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، مساء اليوم الخميس، أنَّ مواثيق الأمم المتحدة لا تجرم فعل الإبادة وحسب، بل جرمت أيضاً أفعال مثل التآمر والتحريض ومحاولة الإبادة الجماعية، وذلك لشناعتها.

وتابع أستاذ القانون الدولي: «الاحتلال الإسرائيلي في مأزق، وكل أنظار العالم تابعت المحاكمة اليوم والمرافعات الاستهلالية الابتدائية والجميع راقب الهجوم والعبوث والصدمة التي انتابت الفريق القانوني الإسرائيلي ومن خلفهم من أنصار ومؤيدين والسفير الإسرائيلي في هولندا».

واستطرد: «علينا التمييز بين إلزامية قرارات المحكمة، أي محكمة العدل الدولية، وإنفاذها، والبعض يدعي أنه مع إصدارها أوامر عاجلة خلال أسابيع قليلة أو قرارات قضائية في نهاية الدعوة ولو بعد سنوات، أن إسرائيل لن تنفذها وهي غير إلزامية وهذا غير صحيح بالمرة لأن كل قرارات المحكمة الدولية إلزامية».