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منتخب السويس يتصدر دوري 2009 بمنطقة القناة.. «فاز في 12 مباراة»

كتب:

حمدي عبد الله
08:41 ص | الجمعة 12 يناير 2024
منتخب السويس

منتخب السويس

تصدر فريق منتخب السويس، مسابقة دوري الناشئين مواليد 2009 بمنطقة القناة، للموسم الكروي 2023- 2024 بعد نهاية الأسبوع العاشر.

نادي منتخب السويس يحتل المركز الأول

وجاء فريق نادي منتخب السويس، حسبما أعلنت منطقة السويس لكرة القدم، في المركز الأول، برصيد 36 نقطة حصدها من لعب 12 مباراة فاز فيها جميعها، كما حصل على تصنيف «أقوى هجوم وأقوى دفاع، وأفضل حارس مرمى»، فيما جاء نادي جاسكو في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

منتخب السويس يحافظ على شباكه نظيفة

وأحرز منتخب السويس 57 هدفا، يليه فريق جاسكو برصيد 43 هدفا، فيما لم تستقبل شباك منتخب السويس سوى 3 أهداف، ويليه نادي أنابيب البترول الذي استقبل 14 هدفا في مرماه.

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بقلم حمدي عبد الله