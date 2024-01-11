منتخب السويس أقوى هجوم.. ترتيب مسابقة مواليد 2010 بعد الأسبوع العاشر

أعلنت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم فرع السويس جدول ترتيب مسابقة الناشئين مواليد 2010 للموسم الكروي 2023- 2024 بعد نهاية الأسبوع العاشر من الدوري وتبقي 3 أسابيع، واحتل فريق نادي منتخب السويس المركز الثاني في الجدول.

نادي سليم الحي يحتل المركز الأول

وتضمن جدول الدوري الذي أعلنته منطقة السويس لكرة القدم التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد انتهاء الأسبوع العاشر من عمر المسابقة احتلال فريق نادي سليم الحي المركز الأول في الجدول، وحصوله على 25 نقطة حصدها من 9 مباريات ولديه مباراة مؤجلة وبدون هزيمة، ويأتي نادي منتخب السويس في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.

أقوى هجوم في الدوري من نصيب نادي منتخب السويس

ويكشف جدول دوري الناشئين أن منتخب السويس يعد أقوى هجوم في المسابقة لإحراز مهاجميه 45 هدفاً يليه فريق جاسكوا برصيد 30 هدفا، فيما يكون خط دفاع نادي سليم الحي هو الأقوى، وحارس مرماه أقوي حارس، حيث لم تهتز شباكه سوى بستة اهداف، ويليه منتخب السويس بتلقيه 11 هدفا في مرماه.