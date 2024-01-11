أمينة شلباية تكشف دور السوشيال ميديا في تطوير تفاعلها مع الجمهور

قالت أمينة شلباية، خبيرة الأزياء والموضة، إنها لم تكن بعيدة عن الإتيكيت خلال تقديمها برامج الأزياء والموضة، لكنها كانت فقرات صغيرة على فترات متباعدة، لافتة إلى أنها تفاجأت بردود الأفعال الواسعة بعد عرضها فيديوهات متخصصة في الإتيكيت على السوشيال ميديا، على الرغم من أنها كانت تقدما محتوى مشابها له طوال الوقت.

كل ما أقدمه في أصول الإتيكيت صحيح 100%

وأضافت «شلباية»، خلال حوار مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج «مساء dmc» عبر شاشة dmc، أن كل ما تقدمه في أصول الإتيكيت هو سليم وصحيح 100%، لافتة إلى أنها تخلت عن طريقتها التقليدية في تقديم المحتوى الخاص بالإتيكيت بعد أن لاقى انتشارا واسعا.

التلقائية بطرح المحتوى

وتابعت «ابتديت ألعب مع الناس بعد ما كنت بطلع أقول المعلومة بقيت أقول إيه يا جماعة ما ينفعش نعمل كذا، بس كل كلمة بقولها كما قال الكتاب»، لافتة إلى أن الفترة التي قامت فيها بعمل خط ساخن للرد على الفتيات والسيدات وإجابة تساؤلاتهم على مدار 10 سنوات، كانت فترة مهمة جدا لأنها ساعدتها بإعداد البرنامج الخاص بها.

أهمية كبيرة للتفاعل المباشر مع الجمهور بمسيرتها المهنية

وكشفت أنها لم تعرف حتى الآن كيف تمكنت من الرد على هذا العدد من المكالمات وقتها، لكنه قدم لها إفادة كبيرة في مسيرتها المهنية.