جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد بالفيوم.. اعرف توقيت منطقتك

أعلنت شركة توزيع الكهرباء بمحافظة الفيوم، مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة والتي بدأ تطبيقها بالفعل، إذ من المقرر أن يبدأ تخفيف الأحمال من الـ11 صباحًا، ويستمر حتى الـ5 مساءً، بعدما تم تغيير مواعيد الانقطاع بعد الخامسة مساءً لتكون قبلها، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بعدم قطع الكهرباء خلال الليل.

وتأتي مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة بمحافظة الفيوم، ومنع قطع الكهرباء ليلًا بالتزامن مع انطلاق أعمال امتحانات نصف العام 2024 لإتاحة الفرصة للتلاميذ والطلاب بمختلف مراحل النقل الابتدائية والإعدادية والثانوية، لمذاكرة دروسهم في ليلة الامتحان.

جدول تخفيف الأحمال الجديد

هو في السطور الآتية، تستعرض «الوطن» مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء الجديد بكافة القرى والنجوع بمحافظة الفيوم، والتي تشهد انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال بمعدل ساعتين لكل منطقة خلال فتره النهار على 4 فترات، بدءًا من 1:00 ظهرًا وحتى 3:00 عصرًا، ثم فترة الانقطاع الثانية بدءًا من 2:00 ظهرًا وحتى 4:00 عصرًا، والفترة الثالثة بدءًا من 3:00 عصرًا وحتى 5:00 مساءً، وأخيرًا فترة انقطاع ساعة واحدة من 4:00 وحتى 5:00 مساءً.

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

ووفقًا لجدول قطع الكهرباء في الفيوم فإنّ موعد تخفيف الأحمال الجديد خلال الفترة من 1:00 ظهرًا وحتى 3:00 عصرًا في 35 منطقة مراكز الفيوم، وسنورس، وطامية، كالآتي:

كما يشمل بعض قرى طامية ومركز الفيوم وسنورس وإطسا ويوسف الصديق، وإبشواي، كالآتي:

ويضم أيضًا مناطق في مدينة الفيوم، ومركزي إطسا وسنورس كالآتي:

وفيما يخص جدول انقطاع بعد مناطق قسم أول الفيوم، ومراكز أبشواي وإطسا، وسنورس، والفيوم، فإنّها تأتي كالآتي:

جدول مواعيد قطع الكهرباء الفترة الثانية

وبحسب ما أعلنت شركة توزيع الكهرباء، فإنّ جدول مواعيد قطع الكهرباء الفترة الثانية بدءًا من 2:00 ظهرًا وحتى 4:00 عصرًا في 43 قرية بمحافظة الفيوم يأتي كالآتي في مختلف المراكز.

وتنقطع الكهرباء في نفس المواعيد بالقرى الآتية:

جدول قطع الكهرباء في الفيوم

ويتضمن جدول قطع الكهرباء في الفيوم خلال الفترة الثالثة الثالثة بدءًا من 3:00 عصرًا وحتى 5:00 مساءً في 41 منطقة كالآتي:

خطة تخفيف الأحمال

وتضمنت خطة تخفيف الأحمال في الفترة الرابعة انقطاع ساعة واحدة من 4:00 وحتى 5:00 مساءً في المناطق الآتية:

وتضم أيضًا خطة تخفيف الأحمال في الفترة الرابعة المناطق الآتية:

وتأتي المجموعة الرابعة التي تشهد انقطاع ساعة واحدة في الفترة من 4:00 وحتى 5:00 مساءً بالمناطق الآتية: