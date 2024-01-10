«الأوقاف» تستعرض تفاصيل برنامج الأئمة الأدباء.. «مكافآت وشهادات»

استعرضت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل برنامج الأئمة الأدباء، حيث قالت إن البرنامج يقوم على صقل مواهب الأئمة المتميزين والواعظات المتميزات الراغبين والراغبات في التمكن من آداب اللغة العربية.

الإعجاز البياني في القرآن

ولفتت وزارة الأوقاف أنّ ذلك الأمر يأتي من من خلال حفظ وفهم وتذوق عيون الشعر العربي، وبعض الأساليب البيانية الراقية، ووجوه الإعجاز البياني في القرآن الكريم.

ويأتي هذا البرنامج في إطار اهتمام الوزارة برفع مستوى العاملين بها في مجال اللغة العربية في ظل إطلاقها عام 2024 م عامًا للغة العربية، وقالت الوزارة إن الدورة الأولى ستكون عبارة عن عشر محاضرات على مدار خمسة أيام بمسجد النور بالعباسية لأئمة وواعظات القاهرة الكبرى، وتتبعها دورات متتابعة بأكاديمية الأوقاف الدولية وبمراكز التدريب بالمديريات على مستوى كل مديرية، بحيث يتم اختيار المتميزين من كل دورة للدورة المركزية والتي يحصل كل من يجتازها بنجاح من الأئمة على شهادة الأئمة الأدباء وكل من تجتازها من الواعظات على لقب الواعظات الأديبات.

وتابعت: «سيكون الحصول على هذه الشهادة وتلك الدورة مرجحًا لكفة من يحصل عليها في كثير من مجالات العمل المتميزة»، مشيرة إلى أنّ البرنامج سيتضمن حفظ وشرح مختارات من القصائد التالية:

- مصر تتحدث عن نفسها لحافظ إبراهيم.

- اللغة العربية تتحدث عن نفسها لحافظ إبراهيم.

- مختارات من نهج البردة لأحمد شوقي.

- أبيات مختارة من عيون الشعر العربي.

وأوضحت أن بعضها سيكون حفظًا وبعضها إلقاء، والحد الأدنى لاجتياز الدورة هو صحة قراءة النص وحسن أدائه وإلقائه والتميز يكون بحفظ ما يتقرر حفظه وسينص في الشهادة على الاجتياز أو الاجتياز بدرجة فائق.

صرف مكافآت مالية

ولفتت إلى أنّه سيتم صرف مكافآت مالية لكل من يجتاز الدورة بدرجة فائق.

كما سيتم بث جميع فعاليات الدورة مباشرة أو مسجلة للراغبين في التسجيل عن بُعد من غير أئمة وواعظات القاهرة الكبرى، وعلى الراغبين في الالتحاق بالدورة حضورًا فعليًّا تسجيل بياناتهم على الرابط هنـا

وعلى الراغبين في الحضور والمتابعة أون لاين من المديريات الإقليمية تسجيل رغباتهم على الرابط بالضغط هنـا