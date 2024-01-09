«الأوقاف»: بدء توزيع 13.5 طن لحوم الأحد المقبل بـ6 محافظات
كتب:
إسراء سليمان
07:16 م | الثلاثاء 09 يناير 2024
صكوك الإطعام - أرشيفية
أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق عملية توزيع 13.5 طن من اللحوم، الأحد المقبل وحتى الخميس 18 يناير الجاري، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمحافظات: «الدقهلية، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وأسوان».
وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام.
طرق شراء صكوك الإطعام
وحددت وزارة الأوقاف، طرق التبرع وتقديم الزكاة والصدقات عن طريق شراء صكوك الإطعام من خلال الوسائل التالية:
البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818
ويمكن شراء صكوك الإطعام من خلال خدمة فوري.
وأكدت الوزارة، أن صكوك الإطعام تتوافر بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية خلال أيام.
ويمكن التواصل مع وزارة الأوقاف لطلب إرسال مندوب إلى باب منزلك عن طريق التواصل مع الأرقام التالية: (01015711280 ــ 0114670202 ــ 01552563217 ــ 01223344789).