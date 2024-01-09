«الأوقاف»: بدء توزيع 13.5 طن لحوم الأحد المقبل بـ6 محافظات

أعلنت وزارة الأوقاف، إطلاق عملية توزيع 13.5 طن من اللحوم، الأحد المقبل وحتى الخميس 18 يناير الجاري، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية، ومن خلال قوائم المستفيدين المُعدة بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بمحافظات: «الدقهلية، والقليوبية، والغربية، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وأسوان».

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع لحوم صكوك الإطعام.

طرق شراء صكوك الإطعام

وحددت وزارة الأوقاف، طرق التبرع وتقديم الزكاة والصدقات عن طريق شراء صكوك الإطعام من خلال الوسائل التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9‏

بنك مصر حساب رقم: 1400001009999999‏

البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم: 919002000155711006‏

البريد المصري حساب رقم: 0163600034039818‏

ويمكن شراء صكوك الإطعام من خلال خدمة فوري.

وأكدت الوزارة، أن صكوك الإطعام تتوافر بجميع المديريات والمساجد الكبرى على مستوى الجمهورية خلال أيام.

ويمكن التواصل مع وزارة الأوقاف لطلب إرسال مندوب إلى باب منزلك عن طريق التواصل مع الأرقام التالية: (01015711280 ــ 0114670202 ــ 01552563217 ــ 01223344789).