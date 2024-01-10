«أزهرية سوهاج» تكرم الدارسين بأروقة القرآن والتجويد.. أطفال وكبار

شهد الدكتور أحمد حمادي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، اليوم، تكريم الدارسين الخاتمين والمتميزين بفروع الرواق بمحافظة سوهاج، بأروقة القرآن الكريم للكبار والطفل والتجويد والقراءات، في احتفالية نظمتها إدارة الرواق برئاسة الدكتور نور الرمادي، بحضور الشيخ محمد أبو جبل، الباحث بالجامع الأزهر، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المنطقة.

تكريم الدارسين برواق الأزهر

افتتحت الاحتفالية بما تيسر من آيات الذكر الحكيم، وتناولت العديد من الفقرات وكلمات الحضور، وهنأ رئيس المنطقة المكرمين الخاتمين لكتاب الله، مشيرا إلى مكانة وشرف أهل القرآن، فهم هم أهل الله وخاصته، وحثهم على الحرص والمداومة في مراجعته، والعمل على تعليم ونقل ما اكتسبوه من علم وعمل، فعلوم القرآن من أجَلّ العلوم التي تجمع بين خيري الدنيا والآخرة، كما أن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر -حفظه الله- يولي الرواق الأزهري اهتمامًا خاصًا، فهو امتداد للأزهر الشريف في مختلف المحافظات.

تكريم 22 دارسا بأروقة القرآن الكريم للكبار والأطفال

وأوضح الدكتور نور الرمادي، مدير إدارة الرواق الأزهري بسوهاج، أنه جرى تكريم عدد 22 دارسًا ودارسة بأروقة القرآن الكريم للكبار والأطفال والتجويد والقراءات، في إطار حرص رئيس المنطقة على تشجيع المتميزين، وتقديمه الدعم المستمر منذ انطلاق الرواق الأزهري بسوهاج.