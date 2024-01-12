«بكاء وضرب وتكسير أطباق».. أغرب عادات الزواج في العالم

لكل بلد في العالم عاداتها وطقوسها الخاصة في الزواج، ولكن هناك بعض التقاليد تكون غريبة وغير متوقعة، فبعضها يكون متوارثا من الأجداد والبعض الآخر انتهجها أهل البلد واعتادوا عليها، لذا نستعرض «الوطن» في هذا التقرير أغرب عادات الزواج حول العالم.

ضرب قدمي العريس

«ضرب قدمي العريس» هي من أغرب عادات الزواج في كوريا الجنوبية، فبعد الانتهاء من مراسم الزفاف يخضع العروسان إلى طقوس معينة، قبل أن يتوجهوا إلى منزل الزوجية، وهي الضرب على أقدام العريس، إذ يقوم أصحاب العريس وأفراد عائلته بخلع حذائه وتقيده بالحبل ثم ضربه بالعصا على قدميه، ويكون الهدف من هذا الفعل هو اختبار قوة وشخصية العريس، وفقا لما ذكره موقع «theculturetrip».

طقوس الزواج في الصين

طقوس البكاء في حفل الزفاف من أغرب العادات في الصين، وهو يعد جزءا ضروريا من الاستعداد للزواج من قبل العروسين، حيث قبل شهر من حفل الزفاف تقوم العرائس بالبكاء لمدة ساعة كاملة كل يوم وبعد عشرة أيام من الطقوس، تنضم والدة العروس في البكاء وتنضم الجدة إليهما، بعد عشرة أيام أيضا، وهذا يعني أن حفلات الزفاف في الصين تكون ذات طبيعة عاطفية.

من ضمن عادات الزواج الغريبة في العالم هي تحطيم الأطباق، ففي دولة ألمانيا يجتمع الضيوف في منزل العروس، ويقومون بتحطيم الأطباق المصنوعة من الفخار، اعتقادا منهم أن ذلك يجلب الحظ للعروسين، وبعد ذلك الفعل يطلب الضيوف منهما تنظيف المكان، من أجل إثبات أن يمكنهما التغلب على أي صعاب تواجههما في الحياة الزوجية.

عادات الزواج في اسكتلندا

لم تقف تقاليد الزواج الغريبة حول العالم عند هذا الحد، ففي جزر أوركني في اسكتلندا، يتم تغطية العروسين بمزيج من العسل الأسود والريش والدقيق، قبل يوم من حفل الزفاف، وبعد ذلك يتم طرحهما على الأرض في الشوارع، حيث يأتي هذا الطقس اعتقادا منهم أنه يمحي الروح الشريرة عنهما وحمايتهما منها.

أما في ماليزيا وإندونيسيا هناك عادة غريبة للغاية، وهي منع العروسين الذهاب للحمام بعد حفل الزفاف لمدة ثلاث أيام كاملة، بجانب السماح لهما بتناول كمية صغيرة فقط من الطعام والشراب، ويظلان تحت حراسة شديدة، اعتقادا أن عدم فعل هذه الطقوس يصيب العروسين بسوء الحظ، وقد تصل لحدوث الخيانة الزوجية.