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«آدم شو» يستعرض أغرب عادات الزواج في اليابان

كتب:

محمد عزالدين
10:34 م | الجمعة 17 مارس 2023
أحمد آدم

أحمد آدم

تحدث أحمد آدم، خلال برنامجه «آدم شو»، عن عادة انتشرت في اليابان تسمى باسم الزواج المنفصل.

الزواج الياباني

وقال أحمد آدم مازحًا: «إزاى يكون جواز دا، يعنى الزوج يكون في مكان، وزوجته في مكان، دا اسمه زواج؟».

واستعرض مقدم برنامج آدم شو، بعض عادات المتزوجين في مصر، قائلا على سبيل المزاح: «يا سلام لما تصحى كدا، وتقول لزوجتك عايز أفطر تقولك روح افطر في البيت».

برنامج آدم شو

وانطلقت حلقة جديدة من برنامج «آدم شو» للفنان أحمد آدم، على شبكة تليفزيون الحياة في عودة جديدة للبرنامج الكوميدي الذي كان يقدمه قبل سنوات.

ويتناول آدم شو في إطار كوميدي ساخر بعض الظواهر والسلوكيات المجتمعية في حياتنا، وينفرد بكونه البرنامج الكوميدي الوحيد الذي يقدم على القنوات التليفزيونية المصرية في الوقت الحالي. 

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بقلم محمد عزالدين