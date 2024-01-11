سقوط أمطار خفيفة على مناطق بالمنوفية.. 4 نصائح لمواجهة التقلبات الجوية (صور)

سقطت أمطار خفيفة في بعض مراكز محافظة المنوفية منذ قليل، بسبب أحوال الطقس غير المستقرة في بعض المحافظات خلال الساعات الماضية، كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الحيطة والحذر لعدم استقرار حالة الطقس خلال هذه الأيام.

سقوط أمطار في محافظة المنوفية

بدأت تساقط الأمطار بشكل خفيف على محافظة المنوفية خلال الساعات القليلة الماضية، مع احتمالية استمرار الأمطار وتزايدها، حيث سجلت درجات الحرارة اليوم في المنوفية العظمى 19 درجة والصغرى 9 درجات، حسبما أفادت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على جنوب وشرق الدلتا، مع نشاط نسبي في الرياح على أغلب محافظات الجمهورية.

نصائح للمواطنين

يوجد العديد من النصائح الهامة يجب اتباعها نظرا لحالة لطقس غير المستقر، وهي ارتداء الملابس الثقيلة قبل الخروج من المنزل مع مراعاة أخذ شمسية في حالة سقوط الأمطار، مع تجنب ملامسة أعمدة الإنارة والبعد عنها خصوصا لحظة سقوط أمطار، أما بالنسبة للجالسين في المنزل فيجب غلق الأبواب والمنافذ بإحكام لعدم التعرض للبرد.