«الأرصاد»: منخفض جوي يضرب البلاد.. وأمطار رعدية على مناطق متفرقة

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من 4 ظواهر جوية تشهدها البلاد وتؤثر عليها، تبدأ من حالة الطقس غدا وتستمر خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أنها ظواهر جوية عادية تحدث في هذا الوقت من العام ولا يوجد بها أى ظواهر مفاجئة وفقا للخرائط الطقسية الصادرة عن الأقمار الصناعية.

4 ظواهر جوية تشهدها البلاد بداية من طقس غدا الاربعاء

وأضافت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الظواهر الجوية التي ستبدأ بعد نحو 24 ساعة فقط من الآن تشمل كل من:-

- انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات، وهي معدلات طبيعية جدا في هذا الوقت من العام.

- نشاط للرياح شمالية غربية وشرقية أحيانا تزيد من الإحساس ببرود الطقس.

أمطار غزيرة ورعدية

- أمطار غزيرة ورعدية أحيانا ومتفاوتة الشدة تبدأ من السواحل الشمالية وحتى مناطق متفرقة من أنحاء البلاد وتختلف شدتها من مكان لآخر، لكنها تكون بنسب ضعيفة على المناطق الداخلية من البلاد والقاهرة الكبرى.

امتداد منخفض جوي

- تعرض البلاد لامتداد منخفض جوي قادم على سطح الأرض من طبقات الجو العليا، يزيد من معدلات تكاثر السحب الممطرة ويحجب أشعة الشمس على معظم الأنحاء، حيث يسود طقسا غائما كليا على شمال البلاد والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشرقية والغربية للبلاد وشمال الدلتا، في حين يصبح الطقس غائم جزئيا على القاهرة الكبري ومنطقة مصر الوسط وشمال الصعيد.

- تأثر البلاد أيضا بمنخفض جوي آخر ولكن يتكون على سطح البحر المتوسط، يتزامن معه كتل هوائية شمالية باردة .

تكون الصقيع على المزوعات

هذا وفي ذات السياق، أشارت الأرصاد الجوية إلى أن الطقس سيكون شديدة البرودة ليلا على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، كما سيتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء والوادي الجديد.