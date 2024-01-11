التريند على إيه| الأرصاد الجوية والقنوات الناقلة لأمم أفريقيا الأكثر شيوعا

خلال الساعات القليلة الماضية، سيطرت بعض الملفات والقضايا على اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد «X» تويتر سابقًا، وأصبحت هي الأكثر تداولًا، من بينها القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم أفريقيا، إلى جانب بعض المخاوف من تقلبات الطقس وتحذيرات الأرصاد الجوية، وغيرها.

القنوات الناقلة لكأس أمم أفريقيا

«القنوات الناقلة لأمم أفريقيا».. انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الماضية، بمعرفة القنوات الناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا، في ظل مشاركة منتخب مصر بالبطولة، إذ تنقل بشكل حصري عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، بينما تعتزم بعض القنوات إذاعتها بشكل مجاني، ومنها القناة الجزائرية التي من المفترض أن تذيع عددًا من المباريات، بينها الأدوار الأولى والنهائي المقرر يوم 11 فبراير المقبل.

الأرصاد تحذر من طقس اليوم

«الأرصاد الجوية».. تتصدر أيضًا الأرصاد الجوية تريندات موقع التغريدات القصيرة x، وذلك في ظل التقلبات المناخية التي شهدتها البلاد والعالم في الأيام المنقضية، إذ أكدت هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال فترة النهار، على أن يكون شديد البرودة ليلًا.

احتفال بنهاية الأسبوع

«النهاردة الخميس».. من التريندات الطريفة التي أخذت حيزًا كبيرًا بين تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحتفل عديد من الموظفين باقتراب عطلة نهاية الأسبوع، باعتبارهم يقضون يوم العمل الأخير في الأسبوع، قبل بدء الإجازة يومي الجمعة والسبت.

سيميوني الجريح يتصدر تويتر

«سيميوني».. يأتي دييجو سيميوني على رأس التريندات التي تداولت بقوة، بعد الهزيمة القاسية التي تلقاها فريقه أتلتيكو مدريد، تحت قيادته، بخماسية من الجار اللدود ريال مدريد، إذ انتهت المباراة بخماسية مقابل 3 أهداف للروخي بلانكوس.

نونيز نجم مباراة ليفربول

«داروين نونيز».. في غياب محمد صلاح عن ليفربول، بسبب كأس أمم أفريقيا، تألق داروين نونيز بشكل كبير، في المباراة التي جمعت فريقيه فولهام، في نصف نهائي كأس الرابطة، رغم كونه لم يسجل أي أهداف، في ثنائية الريدز، لكنه كان رجل المباراة بالنسبة للجماهير، التي كالت المديح بالأداء الذي قدمه مع الفريق.