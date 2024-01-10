قبل إسعاد يونس.. فنانون جسدوا دور الكفيف في أعمالهم

تكشف لنا السينما المصرية عن بعض القضايا المهمة من خلال أعمال كوميدية ودرامية وبعض الأحيان رومانسية، إذ حرصت على الاهتمام بفئة المكفوفين وبرزت بعض التفاصيل عن حياتهم ومعيشتهم وذلك قدمه العديد من النجوم منذ أعوام كثيرة مضت وحتى عامنا هذا؛ وآخر من قدم هذا الدور الفنانة إسعاد يونس من خلال مشاركتها في عمل سينمائي طُرح بالتزامن مع بداية هذا العام، ولكن في إطار كوميدي ممزوج بالأكشن.

وجسدت الفنانة إسعاد يونس، دور الكفيفة في فيلم «عصابة عظيمة» الذي جرى طرحه مع بداية العام الجديد 2024، وكشفت عن استطاعتها تقديم ذلك الدور إذ أنها كانت تمتلك الكثير من الأصدقاء المكفوفين منهم عمار الشريعي وسيد مكاوي، وقدمت ذلك الدور بدقة شديدة.

وفقدت إسعاد في أحداث الفيلم بصرها نتيجة تعرضها لحادث، واستطاعت التغلب على ذلك العجز من خلال قوة البصيرة.

محمد فراج

واستطاع محمد فراج إلقاء الضوء على تلك الفئة أيضا من خلال تجسيده لدور الكفيف في فيلم «فوي فوي فوي» إذ أنه قرر الانضمام إلى فرقة المكفوفين من لاعبي كرة القدم، ولذلك اضطر أن يتظاهر بفقده للبصر.

صالح سليم

وقدم الفنان صالح سليم الراحل أيضا دور الكفيف في فيلم «الشموع السوداء» الذي شارك فيه مع الفنان فؤاد المهندس وأمينة رزق ونجاة الصغيرة، إذ تناول العمل قضية فقد البصر بشكل واضح وصريح وذلك من خلال تجسيد صالح سليم البارع للشخصية.

محمد صبحي

وقدم الفنان محمد صبحي، دور الكفيف بشكل كوميدي من خلال مسرحية «وجهة نظر» التي شارك فيها مجموعة من الممثلين بدور المكفوفين، وتناولت تلك القضية بزاوية مختلفة إذ سلطوا الضوء على دور الرعاية التي تهمل في التعامل مع تلك الفئة وتعنفهم.

محمود عبدالعزيز

كما جسد الفنان الراحل محمود عبدالعزيز دور الكفيف بشكل كوميدي، وذلك من خلال فيلم «الكيت كات» والذي كان يتحدى فيه العجر، واستطاع أن يستخدم شعوره بديلاً لعينيه ليكون دليلاً له في بعض الأحيان.

عادل إمام

برع الزعيم في تقديم دور الكفيف من خلال شخصية سعيد المصري التي كانت ضمن شخصيات فيلم «أمير الظلام» وشارك فيه مجموعة من الشباب الذين قدموا بجانبه دور المكفوفين بزواية مختلفة وكان من ضمنهم الفنانة دنيا عبدالعزيز، وقدم الزعيم دور البطل الذي فقد بصره خلال حرب أكتوبر، ولكن تغلب على ذلك بقوة البصيرة التي كان يمكلها.

معالي زايد

تناولت الفنانة معالي زايد قضية المكفوفين وذلك من خلال تقديمها لدور الكفيفة في مسلسل «دموع في عيون وقحة» بجانب الزعيم عادل إمام؛ إذ فقدت بصرها بسبب القصف الإسرائيلي على ميناء بورسعيد، وقدمت الدور بإتقان شديد من خلال معايشتها مع تلك الفئة لفترة حتى تتمكن من تقديم شعور صادق.

أحمد زكي

جسد الفنان الراحل أحمد زكي، دور الكفيف وذلك عن رواية عميد الأدب العربي «طه حسين» من خلال عمل درامي أطلق عليه اسم «الأيام» وكان من أول الأعمال الذي تتكون من 13 حلقة، وتناول قصة حياة الأديب الراحل طه حسين وكيفية تأقلمه مع عجزة الذي تسبب فيه الإهمال.

أحمد حاتم

جسد الفنان أحمد حاتم دور الكفيف من خلال فيلم «قصة حب» الذي شاركته فيه هنا الزاهد، إذ بدأت قصة فقدانه للبصر بعد تعرضه لحادث، ولكن استطاعت السينما المصرية أن تكشف عن مشاعر تلك الفئة من الحب مثل جميع البشر، وأن عجزهم لم يكون عائقا في حياتهم.

صابرين

قدمت الفنانة صابرين دور الكفيفة من خلال قصة «1%» التي تندرج تحت قصص مسلسل «زي القمر»، وحرص صناع العمل على تقديم الأمل والكشف عن مشاعر هذه الفئة، كما أنها حاولت توصيل رسالة التفاؤل الدائم.