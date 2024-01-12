موعد امتحانات الثانوية العامة 2024.. اعرف التفاصيل والرسوم

يترقب عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات، الإعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، بالتزامن مع انطلاق امتحانات الترم الأول، إذ ينتظر الطلاب فتح باب التسجيل في استمارة الثانوية العامة والذي من المقرر أن يبدأ خلال شهر يناير الجاري.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، فضلًا عن نظام الامتحانات، وقيمة رسوم امتحانات الثانوية العامة، وموعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة والأزهرية وذويهم في كل مكان.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني

وبحسب الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم في وقتٍ سابق، فإنّه من المقرر أن تنطلق امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني 2024 السبت 1 يونيو المُقبل، إذ يكون آخر أيام العام الدراسي السبت 8 يونيو، فيما لم يتم وضع جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي الفني حتى الآن، ومن المقرر إعلانه مع بداية الترم الثاني.

متى تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024؟

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم 15 يونيو المُقبل، بحسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، على أن تنتهي امتحانات الثانوية العامة 2024 في شهر يوليو، فيما من المتوقع أن تعقد امتحانات الثانوية العامة 2024 الدور الثاني في شهر أغسطس.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وذكرت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق، إنّه سيجرى مراعاة مصلحة الطلاب في مختلف الشعُب «علوم، ورياضة، وأدبي» خلال وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، موضحةً إنّ الامتحانات ستعقد بنظام وضوابط العام المُنصرم، ونظام «البابل شيت»، فيما تكون 85% من الأسئلة اختيارية، بينما تمثل الأسئلة المقالية 15% فقط.

تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024

ويبدأ الطلاب والطالبات يوم الإثنين 15 يناير الجاري في تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024، لمدة 30 يومًا بحسب ما أعلنت الوزارة في بيان سابق، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024

وتبلغ قيمة رسوم امتحانات الثانوية العامة 2024، نحو 210 جنيهات للطلاب الذين يدخلون الامتحان للمرة الأولى أو الثانية، وسيجرى تسديدهم من خلال منافذ فوري، أو مكاتب البريد المنتشرة بجميع أرجاء المحافظات، بينما تقدر بنحو 410 جنيهات لمن تقدم للامتحانات للمرة الثالثة أو الرابعة.

موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

ووفقًا للخريطة الزمنية للتعليم الأزهري، فإنّ موعد امتحانات الثانوية الأزهرية 2024 يبدأ مطلع شهر يونيو المُقبل للدور الأول.