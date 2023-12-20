أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي المواد العلمية بمحافظة القليوبية بالنسبة لمدارس التعليم العام والرياضي والرسمية لغات للفصل الدراسي الأول «الترم الاول» حيث من المقرر أن تنطلق الامتحانات في 10 يناير المقبل للعام الدراسي 2023-2024

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي المواد العلمية بمحافظة القليوبية

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم أنه من المقرر بدء جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي المواد العلمية بمحافظة القليوبية 10 يناير المقبل طبقا للقرار الوزارى رقم 323 بتاريخ 3 سبتمبر لسنة 2013 بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي بمحافظة القليوبية

أضافت وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن»، أن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي المواد العلمية بمحافظة القليوبية كالتالي :

الأربعاء الموافق 10 يناير 2024 :

- امتحان مادة التربية الرياضية عملي من الساعة 8.5 صباحا إلى حين انتهاء الامتحان

- امتحان مادة الأنشطة التربوية عملي من الساعة 8.5 صباحا إلى حين انتهاء الامتحان

- امتحان مادة التربية التكنولوجية عملي من الساعة 8.5 صباحا إلى حين انتهاء الامتحان

يذكر أن امتحانات النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي الفصل الدراسي الأول تنطلق من الأحد 14 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024 على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم التوجيه بالاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لأبنائنا الطلاب وتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات والتنسيق بين المديرية ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كل الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات.