مسؤول أمريكي: تصرفات الحوثيين تهدد بلادنا والعالم أجمع

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن مسؤول أمريكي كبير، أن تصرفات الحوثيين تمثل تهديدًا للولايات المتحدة والعالم أجمع، ولا نية لتصعيد الوضع بعد الضربات على أهداف الحوثيين، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة.

وأكد المسؤول أن القوات الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، لا تزال مستعدة جيدا للدفاع عن نفسها في أعقاب الضربات الجوية في اليمن.

وأشار إلى أن الضربات الأمريكية والبريطانية ستؤدي لتأثير كبير على قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن في البحر الأحمر ولن نتفاجأ برد من الحوثيين على هذه الضربات.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الضربات جاءت رداً على هجمات الحوثيين غير المشروعة والخطيرة والمؤثرة على الاستقرار في المنطقة.