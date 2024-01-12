في ذكرى وفاة كريمة مختار.. اعرف أبرز أعمالها الفنية

تحل اليوم الذكرى السنوية للفنانة كريمة مختار، والتي رحلت عن عالمنا يوم 12 يناير 2017، ونستعرض خلال السطور التالية أبرز الأعمال الفنية التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور للفنانة الراحلة.

مسلسل «يتربى في عزو»

وكان للفنانة كريمة مختار رصيد كبير جدًا من الأعمال الفنية الناجحة التي مازالت عالقة في أذهان جمهورها ومحبيها.

واحدة من أبرز الشخصيات التي جسدتها وما زالت عالقة في أذهان جمهورها هي شخصية «ماما نونة» في مسلسل «يتربى في عزو»، حيث كانت تجسد شخصية الأم الحنون التي تعاملت مع نجلها كأنه طفل على الرغم من كبر سنه. لقد نالت مشهد وفاتها خلال أحداث المسلسل إعجابا كبيرا ونالت إشادة النقاد والجمهور عند عرضه.

وشارك في مسلسل «يتربى في عزو» عدد كبير من نجوم الفن بجانب كريمة مختار، منهم يحيى الفخراني، نهال عنبر، أشرف عبدالغفور، رانيا فريد شوقي، ياسر جلال، انتصار، سامح الصريطي. المسلسل من تأليف يوسف معاطي، وإخراج مجدي أبو عميرة.

مسرحية العيال كبرت

كما قدمت الفنانة كريمة مختار خلال مسرحية العيال كبرت شخصية «زينب» الزوجة الحنونة التي تهتم بأسرتها علي حساب نفسها.

مسرحية العيال كبرت بطولة كريمة مختار ،حسن مصطفي، أحمد زكي، سعيد صالح، يونس شلبي من تأليف سمير خفاجي و بهجت قمر ومن إخراج سمير العصفوري.