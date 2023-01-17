معتز الدمرداش: استضافة كريمة مختار في «90 دقيقة» من أصعب الحوارات في حياتي

قال الإعلامي معتز الدمرداش، إن شخصية «ماما نونا» التي جسدتها والدته الراحلة كريمة مختار في مسلسل «يتربى في عزو» من أهم الأدوار في مسيرتها المهنية، موضحا: «والدتي كانت ضيفتي في 90 دقيقة بعدما توفيت ماما نونا إثر شجار مع ابنها الذي جسد شخصيته الفنان يحيى الفخراني».

وأضاف الدمرداش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة المحور: «كان عليها طلب كبير من البرامج، لكنها استجدعت معايا، وقالت لي مش هسيبك طالما انت محتاجني في البرنامج، وهذا اللقاء كان من أصعب اللقاءات في مسيرتي المهنية وطوال فترة عملي كإعلامي، لأن الدور انتهى بشكل مأساوي ودرامي، لم أكن كيف أتعامل معها، هل أتقمص شخصية الإعلامي الذي يريد الحصول على المعلومات من المصدر أم أتعامل كابن قلبه مكسور لأن والدته ماتت».

وتابع: «شخصية ماما نونا نقلت ماما كريمة نقلة مختلفة في مشوارها الفني، لأن كل الناس ترسخت في ذهنها أن كريمة مختار هي ماما نونا الطيبة الجميلة التي ترتبط بابنها بشكل لا يصدق، دلعته على الآخر، لكنها وقفت له وقفة كبيرة لما انحرف شوية في الآخر، وانتهى الأمر بشكل درامي».

كريمة مختار عبَّرت عن شخصيات موجودة في كل بيت مصري

وأكد، أنّ والدته كريمة مختار كانت فنانة موهوبة، موضحًا: «الممثل عبارة عن شخص يجسد شخصية مكتوبة على الورق، لا أنسى زينب في مسرحية العيال كبرت، وشخصية السيدة الغلبانة التي يتخلى ابنها عنها في القطار، بفيلم ساعة ونص، وهو ما جعلنا جميعا نبكى، مشهدها لم يتجاوز 7 دقائق مع إياد نصار وأثرت فينا جميعا».

وأشار، إلى أنّ كريمة مختار عبَّرت عن شخصيات موجودة في كل بيت مصري: «ماما كانت موهوبة وشاطرة أوي في تجسيد الشخصيات وتحويلها من رؤية عند كاتب أو مؤلف لحقيقة واقعة أمامنا».

طيبة القلب وحنونة وبيتوتية

وتابعت: «كريمة مختار كانت طيبة القلب وحنونة وبيتوتية وتحب عائلتها، يوم عيد ميلادها كنا بنشوف العائلة وعائلة العائلة، كان يوما مميزا بالنسبة لنا جميعا، ونحبه لأنها كانت حريصة على تقديم كل ما يحبه الناس في يوم ميلادها، ما بين الطبخ والتورتة والحلويات، كان لديها إحساس رائع بالآخرين».