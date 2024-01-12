انطلاق ماراثون مصر الدولي بالأقصر.. «أقدم السباقات في إفريقيا»

شهدت محافظة الأقصر، صباح الجمعة، انطلاق فعاليات الدورة رقم 31 من ماراثون مصر الدولي بساحة معبد حتشبسوت غرب المحافظة، بمشاركة 49 دولة حول العالم.

أقدم ماراثون في إفريقيا

وأوضح جاسر رياض، رئيس الماراثون، أن ماراثون مصر الدولي يقام للمرة 31 دون انقطاع، إذ يعد أقدم ماراثون في قارة أفريقيا والشرق الأوسط، يشارك فيه مئات المتسابقين من الدول العربية والأجنبية، ويجرى فيه السباق حول المعالم الأثرية في البر الغربي، حيث يمثل دعاية عالمية لآثار البر الغربي بالأقصر.

خط سير الماراثون

وأضاف رياض، أن خط سير الماراثون انطلق من أمام معبد الدير البحري «حتشبسوت»، غرب الأقصر، مروراً بمعبد هابو، حتى تمثالي ممنون، ثم يتجه إلى طريق وادي الملوك، ثم شمالا مروراً بمعبد سيتي الأول، حتى العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت في نهاية السباق.

وتابع: يشارك في حضور ماراثون هذا العام، العداء الفرنسي آلان ميموم، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية عام 1956، والعداء الألماني سيربينسكي، الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية 1976، والعداء الألماني رولاند فينكلر، الفائز ببطولتي 1970 و1972، والعداء الإيطالي جيليندو بوردين الحائز على الميدالية الذهبية الأولمبية، وناكاياما، العداء الياباني.

ويمثل ماراثون مصر الدولي، أهم الأحداث السياحة المدرجة في الأجندة السنوية للسياحة المصرية في الأقصر، إذ يعد دعاية سياحية قوية لمحافظة الأقصر، ويحظى برعاية مشتركة من وزارتي الشباب والرياضة ووزارة السياحة، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.