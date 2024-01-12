توقعات ليلى عبداللطيف في 2024 بشأن اليمن تتحقق.. ماذا حدث؟

لم يمر سوى نحو 15 يومًا على توقعات 2024 لخبيرة الفلك اللبنانية الشهيرة ليلى عبد اللطيف، إذ توقعت أن يخوض الحوثيون حربًا، وهو ما تفاجأ به العالم خلال الساعات الماضية، بعدما شنّت القوات الأمريكية والبريطانية، هجمات مفاجئة ضد جماعة الحوثي في اليمن.

توقعات ليلى عبد اللطيف بشأن اليمن

توقعات ليلى عبداللطيف بشأن اليمن تتحقق بعد الضربة التي بدأت من قبل أمريكا وبريطانيا، إذ أكدت أنّ الحوثيين سيشكلون بداية الأحداث الكبيرة والأهداف المباشرة والبعيدة، ما سيعطي الصدمة والمفاجأة للسفن الأوربية والأمريكية، وهو ما حدث حيث جاءت الهجمات ردًا على استهداف الحوثيين لإسرائيل.

رد روسيا على الضربات الأمريكية البريطانية

«عبد اللطيف»، توقعت ولادة حلف ناتو عربي يتألف من جيش من جيوش أكبر الدول العربية البارزة، ويتدخل لحل الأزمات وخاصة، مع وجود توتر وخوف: «ستنتصر هذه الدول في الحرب المقبلة، وستتجه إلى بداية تسوية شاملة لإنهاء الحرب، وسنرى طاولة حوار تجمع الحوثيين والقيادات لإنهاء الخلاف».

وتحركت روسيا، بشأن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد أهداف جماعة الحوثي في اليمن، بعقد جلسة طارئة في مجلس الأمن، اليوم، بحسب ما ذكرته «سكاي نيوز عربية».