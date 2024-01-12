فيتوريا يستبعد 4 لاعبين من منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق بأمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر على قدم وساق لضربة البداية أمام موزمبيق في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، في المباراة المقرر لها السابعة مساء بعد غد الأحد، على ستاد فيليكس هوفويت بوانيي بالعاصمة أبيدجان.

وخلال الساعات المقبلة، سيكون البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للفراعنة، مضطرا لاستبعاد 4 لاعبين من قائمة المنتخب الوطني، التي تضم حاليا 27 لاعبًا.

4 لاعبين خارج منتخب مصر أمام موزمبيق

ويأتي قرار المدرب البرتغالي بالإطاحة برباعي من قوام الفراعنة، وفقا لما تنص عليه لوائح البطولة.

وتنص لوائح كأس أمم أفريقيا 2023، على أن القائمة النهائية لأي منتخب، تتراوح عددها بين 23 و27 لاعبا، في حين أن 23 لاعبا فقط هم المتاحين في قائمة أي منتخب بكل مباراة بالبطولة.

ووفقا للوائح البطولة، فإن منتخب مصر سيخوض مباراة موزمبيق الأولى له بكأس الأمم بـ11 لاعبا، و12 على مقاعد البدلاء، فيما يستبعد «فيتوريا» 4 لاعبين ليكونوا خارج قائمة المباراة.

موعد آخر تغيير لـ منتخب مصر في قائمة كأس الأمم الأفريقية

ويوجد أيضا نص في لوائح بطولة كأس الأمم الأفريقية، يشير إلى أنه يمكن لمنتخب مصر «أي منتخب أيضا»، استبدال أي لاعب من قائمته النهائية للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة له في البطولة، بشرط موافقة اللجنة الطبية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

موعد انطلاق كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار

وتنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار في الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل، ويقع منتخب مصر بالمجموعة الثانية، رفقة موزمبيق وغانا والرأس الأخضر.