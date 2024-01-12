«هيجيلي موجوع» لتامر عاشور تحقق 300 ألف مشاهدة بعد 24 ساعة من طرحها

نجح الفنان تامر عاشور، في تصدر «ترند» موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بعد طرح أولى أغانيه بعد زواجه مؤخرا، والتي حملت اسم «هيجيلي موجوع».

تعرف على كلمات أغنية «هيجيلي موجوع»

ونجحت أغنية «هيجيلي موجوع» لتامر عاشور في احتلال المركز الثاني على موقع «يوتيوب»، وحققت نسبة مشاهدة بلغت 300 ألف، بعد أقل من 24 ساعة من طرحها.

وأغنية «هيجيلي موجوع » تعاون فيها تامر عاشور مع المؤلف عليم، ولحنها عمرو الشاذلي، ووزعها عمرو الخضري، وتقول كلمات الأغنية:

‎هيجيلي موجوع.. دموعه في عينه تعبان

‎هدّيله أسبوع.. هيجي بعديها ندمان

‎هيجيلي ويشوف.. ساعتها أنا ناوي على إيه ‎

هيجيلي بالخوف.. باين في كلامه وعينيه

‎هيشوف وش تاني منّي يا ريت ما يشوفوش

‎معقول لما يجي بعد أذاه ما أوجعوش

‎ده أنا ناوي لو فاق.. ماسيبش كلام ماقولهوش

يذكر أن الفنان تامر عاشور احتفل مؤخرا بحفل زفافه على المذيعة نانسي نور، بحضور عدد من الفنانين.