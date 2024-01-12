أدعية مستحبة في آخر جمعة من جمادى الآخرة.. اللهم أتم عليّ نعمتك

بعد إعلان دار الإفتاء المصرية أن اليوم الجمعة هو آخر أيام شهر جمادى الآخرة، وأن غدا السبت هو أول أيام شهر رجب المبارك، ويريد كثير من المسلمين معرفة أفضل طريقة لاقتناص اخر يوم من أيام شهر جمادى الآخرة، الذي يصادف يوم من الأيام العظيمة وهو يوم الجمعة، والدعاء من أفضل الوسائل للاستفادة من هذا اليوم المبارك، لذلك نرصد في السطور التالية أدعية مستحبة في آخر جمعة من جمادى الآخرة.

أدعية مستحبة في آخر جمعة من جمادى الآخرة

وهناك كثير من الأدعية المستحبة في آخر جمعة من جمادى الآخرة يمكن ترديدها، للاستفادة من هذا اليوم، كما أنه لا يوجد دعاء محدد في هذا اليوم دونا عن غيره من الأيام، وفقا للإفتاء، ولكن على المسلمين أن يستغلوا هذا اليوم المبارك، الذي يصادف آخر جمعة في شهر جمادى الاخرة، ومن هذه الأدعية:

- اللهم يا رازق السائلين وراحم المساكين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- اللهم في هذا اليوم إني أسألك رزقاً واسعاً طيباً من رزقك، يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي.

- اللهم في هذا اليوم المبارك فرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

- اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ من زَوالِ نعمتِكَ، وتحويلِ عافَيتِكَ، وفُجاءةِ نقمتِكَ، وجميعِ سُخْطِكَ.

- اللهم في صياح آخر جمعة في شهرك الكريم هب لي بكرامتك، وأتم علي نعمتك، وألبسني عفوك وعافيتك وأمنك في الدنيا والآخرة.

دعاء قصير مستحب في آخر جمعة من جمادى الآخرة

ومن الأدعية المستحبة التي يمكن الدعاء بها في آخر جمعة من شهر جمادى الآخرة:

- اللهم إنك أنت الحي الذي لا يموت، وأنا خلق أموت، فاغفر لي وارحمني وأعطني سؤلي ف دنياي وآخرتي.

- اللهم اغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات.

- اللّهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم.