«الإفتاء» تكشف عن أفضل صيغة دعاء قصير للتوبة.. «اقبل توبتي يا رب»

كشفت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية، بـ«فيسبوك»، عن أفضل صيغة دعاء قصير للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، إذ أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر المسلمين بالتوبة، وضرورة العودة إلى الله، حيث قال تعالى في فضلها: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ».

صيغة دعاء التوبة إلى الله

وحول صيغة الدعاء الذي ورد على صفحة دار الإفتاء المصرية، جاء كالتالي: «يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا ودود.. ارحمني برحمتك يا أرحم الراحمين، يا رب يا معبود، اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فاقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيبًا، وإلى كل خير سبيلًا برحمتك يا أرحم الراحمين».

وقال تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [النور: 31]:، ولفتت الدار إلى أنّ قوله تعالى ﴿وَتُوبُوا﴾: أمر، ولا خلاف بين الأمة في وجوب التوبة، وأنها فرض متعين.

فضل التوبة من الذنب

وفي الحديث النبوي عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه، أن رسول صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ»، أخرجه ابن ماجه والبيهقي في «السنن»، والطبراني في «الكبير».