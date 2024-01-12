خبير علاقات دولية: أمريكا تدرك ثقل مصر السياسي لتحقيق الاستقرار بالمنطقة

قال الدكتور أحمد السيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقاهرة، بعد جولة إقليمية شملت تركيا واليونان وقطر والسعودية والإمارات والأردن والأراضي الفلسطينية، تأتي في إدراك أمريكا بالثقل السياسي الكبير لمصر.

«بلينكن» جاء مصر ليعرض كل وجهات النظر المختلفة

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن «بلينكن» جاء مصر ليعرض كل وجهات النظر المختلفة، خاصة أطراف الأزمة، فيما يتعلق بالتعامل مع هذه التحديات والأزمة، وهذا يعكس التواجد الكبير للقاهرة كمركز للقرار وثقل ومفتاح لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأشار إلى أن مصر استطاعت خلال هذه اللقاءات، أن تعيد صياغة المواقف الدولية، وتعيد القضية الفلسطينية في طريقها الصحيح، بعدما حاولت إسرائيل خطفها في طريق مجهول وتصفية القضية الفلسطينية، في مخطط خبيث من خلال التهجير القسري للفلسطينيين.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن مصر تركت هذا المخطط، وأوضحت للعالم والقوى الفاعلة التي جاءت للقاهرة، أن هناك احتلالا وعدوانا، وأن حل هذا الصراع من جذوره وإنهائه وإنهاء دوامات العنف الدامية بحل هذا الصراع من خلال السلام الدائم والعادل.